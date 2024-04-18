Глава МИД Швеции выступил за принятие новых правил против танкерного флота РФ на Балтике
11:05 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил о необходимости принятия странами Северной Европы новых правил и разработки механизмов для предотвращения гипотетической «экологической катастрофы» на Балтике из-за использования РФ, как утверждал он, устаревших и непригодных танкеров. Об этом он заявил в интервью газете The Guardian.
По версии шведского министра, российские танкеры с нефтью проходят через Балтийское море в нарушение всех морских правил, что может обернуться «экологическим хаосом». «Мы все пострадаем, если возникнет серьезная проблема вследствие столкновения или утечки топлива с одного из этих кораблей, которые во многих случаях непригодны к плаванию или очень близки к этому», — полагает Билльстрём.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО, по словам Билльстрёма, изменило стратегическую ситуацию в Балтийском море, привело к укреплению важнейшего острова в Балтийском море — Готланда.
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