США «себя не забывают» и получают выгоду от помощи Украине — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, оказывая помощь Украине, провоцируют Киев на продолжение боевых действий и получают выгоду для самих себя, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам новый американский законопроект о выделении финансовой помощи Украине.

«В силу своих внутриполитических разногласий в Вашингтоне ищут разные модальности с тем, чтобы продолжить оказывать помощь Украине. В любом случае, при любых режимах оказания этой помощи де-факто речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США», — сказал представитель Кремля.

Он отметил: «Кто бы что бы ни говорил, американцы себя не забывают». «И любые режимы [помощи] прежде всего обеспечивают ситуацию, когда очень значимая часть выделяемых средств остается в ВПК США, потом выплачивается в виде налогов американскому государству и так далее», — заключил Песков.