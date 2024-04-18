США «себя не забывают» и получают выгоду от помощи Украине — Песков
14:32 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США, оказывая помощь Украине, провоцируют Киев на продолжение боевых действий и получают выгоду для самих себя, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам новый американский законопроект о выделении финансовой помощи Украине.
«В силу своих внутриполитических разногласий в Вашингтоне ищут разные модальности с тем, чтобы продолжить оказывать помощь Украине. В любом случае, при любых режимах оказания этой помощи де-факто речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США», — сказал представитель Кремля.
Он отметил: «Кто бы что бы ни говорил, американцы себя не забывают». «И любые режимы [помощи] прежде всего обеспечивают ситуацию, когда очень значимая часть выделяемых средств остается в ВПК США, потом выплачивается в виде налогов американскому государству и так далее», — заключил Песков.
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