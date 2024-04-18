Республика Чад пригрозила США разрывом военного соглашения — CNN
22:00 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Республики Чад направили Соединенным Штатам письмо с угрозой расторгнуть соглашение о безопасности, определяющее правила и условия действий американских военнослужащих в стране. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.
Соответствующее послание Нджамены было направлено атташе по вопросам обороны на прошлой неделе по официальным дипломатическим каналам. Письмо не содержит прямого приказа американским военным покинуть территорию республики, однако в нем сказано, что все войска США будут должны покинуть французскую базу в столице Чада.
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