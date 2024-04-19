Париж готов признать палестинское государство, когда придет время — МИД Франции

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция готова признать палестинское государство, когда придет время, в рамках организованного мирного процесса. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы в МИД республики Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Sud Radio.

«По этому вопросу нет табу. Франция готова сделать это, когда придет время, в рамках организованного и структурированного мирного процесса», — сказал Барро.

Министр напомнил, что Франция поддержала резолюцию по принятию Палестины в ООН.