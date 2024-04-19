Средства физлиц в банках РФ в марте выросли, юрлиц — сократились — ЦБ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост средств населения в банках РФ в марте продолжился, в том числе из-за увеличения доходов граждан и высоких депозитных ставок. Средства компаний в банках в марте значительно сократились (-1,6%) из-за крупных налоговых выплат, в том числе налогов на прибыль. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«Активный рост средств населения продолжается второй месяц подряд (+0,9 трлн руб., +1,9 против +2,5% в феврале), в том числе из-за увеличения доходов граждан и высоких депозитных ставок. Довольно значительное снижение объема корпоративных средств (-883 млрд руб., -1,6%) произошло в основном в последнюю декаду месяца после роста в феврале на 1%», — отмечается в материалах.

Причиной сокращения средств юрлиц стало перечисление налогов в бюджет, в том числе налогов на прибыль и на дополнительный доход нефтегазовых компаний (около 0,6 трлн руб.) за 2023 год, а также НДС за IV квартал 2023 года.