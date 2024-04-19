В РФ за три месяца почти на 8% сократилось число совершенных мигрантами преступлений

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество преступлений, совершенных в России иностранными гражданами, за первый квартал текущего года сократилось на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«За три месяца текущего года иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено на 7,8% преступлений меньше, чем за соответствующий период прошлого года. На 18,4% сократилось количество преступлений в отношении иностранцев», — сказали в пресс-центре.