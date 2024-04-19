Неизвестный угрожает взрывом в иранском консульстве в Париже — СМИ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный мужчина проник в консульство Ирана в Париже и угрожает взрывом. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По ее сведениям, столичная полиция перекрыла шестую линию метро и оцепила территорию около здания.