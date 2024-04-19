Неизвестный угрожает взрывом в иранском консульстве в Париже — СМИ
16:00 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестный мужчина проник в консульство Ирана в Париже и угрожает взрывом. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
По ее сведениям, столичная полиция перекрыла шестую линию метро и оцепила территорию около здания.
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