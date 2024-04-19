0
0
150
НОВОСТИ

Неизвестный угрожает взрывом в иранском консульстве в Париже — СМИ

16:00 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный мужчина проник в консульство Ирана в Париже и угрожает взрывом. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По ее сведениям, столичная полиция перекрыла шестую линию метро и оцепила территорию около здания.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 19.04.2024
Два подростка задержаны за попытку поджога вертолета на аэродроме в Самаре — Хинштейн
0
37
16:32 19.04.2024
Военная мощь позволит РФ продолжать СВО по меньшей мере еще два года — WP
0
116
16:12 19.04.2024
Поддержка Украине истощила ВС Дании, на восстановление уйдут десятки лет — AFP
0
132
15:32 19.04.2024
В РФ за три месяца почти на 8% сократилось число совершенных мигрантами преступлений
0
173
15:12 19.04.2024
Страны G7 продолжат оказывать военную, финансовую и политическую помощь Киеву — заявление
0
204
15:00 19.04.2024
Военные РФ внимательно отслеживают все украинские «новинки» — Песков о БПЛА
0
243
14:32 19.04.2024
Киеву надо считаться с реальностью, пойти на переговоры с Москвой — экс-посол Франции в РФ
0
282
14:12 19.04.2024
Средства физлиц в банках РФ в марте выросли, юрлиц — сократились — ЦБ
0
259
14:00 19.04.2024
«Новые люди» объединились с Партией роста — решение съезда
0
289
13:32 19.04.2024
G7 намерена укреплять потенциал Украины в сфере ПВО — Reuters
0
316

Возврат к списку