0
0
0
НОВОСТИ

Мировые расходы на оборону в 2023 году впервые превысили $2 трлн — СМИ

20:00 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировые оборонные расходы в 2023 году увеличились на 10,4%, впервые превысив отметку в $2 трлн. Такие оценки приводятся в докладе американской консалтинговой компании в сфере оборонных технологий Forecast International.

Согласно его тексту, оказавшемуся в распоряжении портала Defense One, среди причин увеличения до $2,12 трлн трат на военные нужды указываются конфликты на Украине и в секторе Газа, обострение обстановки в районе Красного моря, а также старт программ по модернизации национальных вооруженных сил в странах Европы. Наибольший объем расходов пришелся на закупку артиллерийских систем и боеприпасов к ним, танков, зенитных ракет и беспилотников.

Аналитики не исключили дальнейшего увеличения оборонных расходов до 2030 года, несмотря на замедление темпов мировой экономики. По их подсчетам, в текущем году страны мира потратят около $2,25 трлн на военные цели, а в 2028 году этот показатель вырастет до $2,55 трлн

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 19.04.2024
НАТО должна отдавать оружие Киеву даже в ущерб своей обороноспособности — генсек
0
127
18:40 19.04.2024
Банки могут обязать за 24 часа предоставлять в МВД данные о переводе цифровых денег
0
185
18:00 19.04.2024
Армения возвращает Азербайджану села в Тавушской области — аппарат Пашиняна
0
263
17:32 19.04.2024
Военная база РФ в ЦАР может появиться на востоке страны — президент республики
0
256
17:25 19.04.2024
Сбер стал победителем HR-премии Team Awards с проектом «Академия амбассадоров»
0
229
17:12 19.04.2024
ВСУ на авдеевском направлении за неделю потеряли 2 170 военных и 7 танков
0
281
17:10 19.04.2024
Сбер: Принципы устойчивого развития стали неотъемлемой частью экономики
0
246
17:00 19.04.2024
Два подростка задержаны за попытку поджога вертолета на аэродроме в Самаре — Хинштейн
0
293
16:32 19.04.2024
Военная мощь позволит РФ продолжать СВО по меньшей мере еще два года — WP
0
395
16:12 19.04.2024
Поддержка Украине истощила ВС Дании, на восстановление уйдут десятки лет — AFP
0
362

Возврат к списку