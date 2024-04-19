Мировые расходы на оборону в 2023 году впервые превысили $2 трлн — СМИ
20:00 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировые оборонные расходы в 2023 году увеличились на 10,4%, впервые превысив отметку в $2 трлн. Такие оценки приводятся в докладе американской консалтинговой компании в сфере оборонных технологий Forecast International.
Согласно его тексту, оказавшемуся в распоряжении портала Defense One, среди причин увеличения до $2,12 трлн трат на военные нужды указываются конфликты на Украине и в секторе Газа, обострение обстановки в районе Красного моря, а также старт программ по модернизации национальных вооруженных сил в странах Европы. Наибольший объем расходов пришелся на закупку артиллерийских систем и боеприпасов к ним, танков, зенитных ракет и беспилотников.
Аналитики не исключили дальнейшего увеличения оборонных расходов до 2030 года, несмотря на замедление темпов мировой экономики. По их подсчетам, в текущем году страны мира потратят около $2,25 трлн на военные цели, а в 2028 году этот показатель вырастет до $2,55 трлн
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