ЕС совместно с Косово лгут и проводят политику террора в отношении Сербии — Вучич
20:40 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз и косовские власти совместно проводят политику террора в отношении Сербии и ее народа, игнорируя свои обязательства по Брюссельскому соглашению 2013 года. Об этом заявил президент республики Александар Вучич.
«Сегодня исполняется 11 лет с момента подписания Брюссельского соглашения, 11 лет в ходе которых Сербия развивалась быстрее остальных, но это целых 11 лет. 11 лет грубого обмана, лжи и террора, которые руководство Приштины и ЕС совместно осуществляли против нас. За 11 лет не была реализована суть Брюссельского соглашения, которая заключается в формировании Сообщества сербских муниципалитетов. 11 лет ежедневных бессмысленных действий, выдумывания причин и поиск вины Сербии и сербов. 11 лет оправдания бездействия и невыполнения того, что подписали не только Белград и Приштина, но и Брюссель. 11 недель — это немалый период, но 11 лет жестокой лжи. После этих 11 лет возникает вопрос о каком доверии может идти речь», — заявил Вучич, который в пятницу принял участие в смотре совместных тактических учений Вооруженных сил Сербии «Вихрь 2024».
19 апреля главы МИД стран Группы семи (G7) призвали Сербию и власти непризнанного Косова выполнять соглашения, касающиеся нормализации отношений. По мнению авторов заявления, это предполагает «отказ сторон от провокаций, подстрекательской риторики и нескоординированных действий».
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