РФ наращивает поставки нефти в Китай и занимает первое место среди поставщиков этого сырья
09:45 20.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай в январе — марте импортировал из России 28,528 млн тонн нефти, что на 12,85% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россия остается крупнейшим поставщиком этого сырья в Китай, следует из данных Главного таможенного управления КНР.
Россия за первые три месяца текущего года поставила в Китай нефти на $13,858 млрд. В стоимостном выражении поставки выросли на 17,9% по сравнению с первым кварталом прошлого года.
Второе место по экспорту нефти в Китай занимает Саудовская Аравия (19,8 млн тонн за $12,1 млрд), третье — Ирак (15,6 млн тонн за $9 млрд).
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