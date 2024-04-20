РФ наращивает поставки нефти в Китай и занимает первое место среди поставщиков этого сырья

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в январе — марте импортировал из России 28,528 млн тонн нефти, что на 12,85% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россия остается крупнейшим поставщиком этого сырья в Китай, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Россия за первые три месяца текущего года поставила в Китай нефти на $13,858 млрд. В стоимостном выражении поставки выросли на 17,9% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Второе место по экспорту нефти в Китай занимает Саудовская Аравия (19,8 млн тонн за $12,1 млрд), третье — Ирак (15,6 млн тонн за $9 млрд).