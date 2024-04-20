В воскресенье, 21 апреля, будет открыта первая статуя королевы Елизаветы II
13:40 20.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Статуя королевы Великобритании Елизаветы II (1926-2022) в сопровождении трех собак породы корги будет открыта в воскресенье в английском графстве Ратленд (регион Ист-Мидлендс). Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
Речь идет о первой статуе Елизаветы II, возведенной с момента ее смерти в сентябре 2022 года. Автор работы, скульптор Хивел Претли, изобразил молодую королеву в парадной мантии, взяв за основу изображение конца 1950-х — начала 1960-х годов. При этом сама скульптура, заказанная лордом-лейтенантом Ратленда Сарой Фернес, была создана на частные пожертвования. Как отмечается в статье, необходимые на ее возведение 125 тыс. фунтов стерлингов ($154 тыс.) были собраны в короткие сроки.
В открытии двухметровой бронзовой статуи будут задействованы около 50 собак породы корги. Эта часть церемонии организована Лигой вельш-корги, объединяющей всех любителей собак этой породы.
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