0
0
40
НОВОСТИ

В воскресенье, 21 апреля, будет открыта первая статуя королевы Елизаветы II

13:40 20.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Статуя королевы Великобритании Елизаветы II (1926-2022) в сопровождении трех собак породы корги будет открыта в воскресенье в английском графстве Ратленд (регион Ист-Мидлендс). Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Речь идет о первой статуе Елизаветы II, возведенной с момента ее смерти в сентябре 2022 года. Автор работы, скульптор Хивел Претли, изобразил молодую королеву в парадной мантии, взяв за основу изображение конца 1950-х — начала 1960-х годов. При этом сама скульптура, заказанная лордом-лейтенантом Ратленда Сарой Фернес, была создана на частные пожертвования. Как отмечается в статье, необходимые на ее возведение 125 тыс. фунтов стерлингов ($154 тыс.) были собраны в короткие сроки.

В открытии двухметровой бронзовой статуи будут задействованы около 50 собак породы корги. Эта часть церемонии организована Лигой вельш-корги, объединяющей всех любителей собак этой породы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:50 20.04.2024
Закон об иноагентах в Грузии пересмотрят, если страну примут в ЕС
0
95
11:10 20.04.2024
Безостановочный прием украинских беженцев вызывает критику в регионах ФРГ
0
305
10:44 20.04.2024
Ситуация в киберпространстве побуждает Китай к реорганизации армии - СМИ
0
326
09:45 20.04.2024
РФ наращивает поставки нефти в Китай и занимает первое место среди поставщиков этого сырья
0
379
09:20 20.04.2024
Температура воздуха в Москве может подняться до +21С в начале следующей недели - синоптики
0
347
09:00 20.04.2024
Средствами ПВО РФ за прошедшую ночь было уничтожено 50 украинских дронов - Минобороны
0
330
22:40 19.04.2024
США готовы немедленно возобновить поставки оружия Украине — Белый дом
0
864
22:00 19.04.2024
На Военно-Грузинской дороге сошла лавина, движение запретили для всех видов транспорта
0
698
21:20 19.04.2024
Экономика РФ продемонстрировала устойчивость перед масштабными санкциями — МВФ
0
909
20:40 19.04.2024
ЕС совместно с Косово лгут и проводят политику террора в отношении Сербии — Вучич
0
870

Возврат к списку