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Число подтопленных в России паводком жилых домов сократилось за сутки до 14 743

09:00 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жилых домов, подтопленных весенним паводком в России, продолжает сокращаться четвертый день подряд, за сутки их число уменьшилось до 14 743. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«На территории РФ четвертый день подряд зафиксировано сокращение числа подтопленных жилых домов. В настоящее время в 190 населенных пунктах и 173 садовых товариществах подтоплены 14 743 жилых дома, что на 537 меньше, чем на утро 21 апреля, 29 тыс. приусадебных участков — на 735 меньше, чем утром в воскресенье», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, подтоплены 76 низководных мостов и 93 участка автомобильных дорог.

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