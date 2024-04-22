Закон США о конфискации активов РФ спровоцирует разрушение экономики ЕС — Володин
09:05 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США, приняв закон о конфискации активов РФ, намерены спровоцировать Евросоюз совершить такой же шаг. Это станет разрушительным для экономики Европы, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг, который окажется разрушительным для европейской экономики», — написал Володин в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что из 280 млрд долларов средств, принадлежащих РФ и заблокированных по всему миру, в США находятся порядка 5-6 млрд. «Основная часть активов (€210 млрд) заморожена в Евросоюзе», — отметил Володин.
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