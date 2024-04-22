Товарооборот между Узбекистаном и РФ достиг $10 млрд — вице-премьер

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем товарооборота между Узбекистаном и Россией составил $10 млрд, а портфель инвестиций — $20 млрд. Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики Жамшид Ходжаев.

«Устойчиво растет товарооборот [Узбекистана] с Российской Федерацией, который достиг уже $10 млрд, а портфель инвестиционных проектов уже составляет более $20 млрд», — сказал он на пленарной сессии «Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус» международной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

В январе генеральный консул Узбекистана в Ростове-на-Дону Бурхан Аликулов информировал, что товарооборот республики и России по итогам 2023 года достиг $9,8 млрд, его рост по сравнению с 2022 годом превысил 5%.