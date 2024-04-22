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НОВОСТИ

Украинского морпеха приговорили к 5 годам лишения свободы за отказ форсировать Днепр

15:32 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд приговорил военнослужащего одной из бригад морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) к пяти годам лишения свободы за отказ форсировать Днепр. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на реестр судебных решений.

Отмечается, что уроженец Ивано-Франковской области проходил службу в должности стрелка-оператора одной из бригад морской пехоты и 5 ноября 2023 отказался выполнять приказ командира роты «форсировать Днепр в Херсонской области и закрепиться в Крынках». На него было заведено дело о неповиновении в боевой обстановке, он был задержан.

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