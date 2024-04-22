В Сбере назвали самые перспективные отрасли Узбекистана для развития искусственного интеллекта

16:38

В Узбекистане уделяют очень большое значение инновациям, развитию технологий и искусственного интеллекта (AI). Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Мероприятие проходит 22-24 апреля в Ташкенте.

Как отметил спикер, уже сегодня AI-технологии трансформируют ключевые отрасли экономики и общественной жизни. Поэтому развитие сферы искусственного интеллекта невозможно представить без международного сотрудничества. Мировой рынок AI оценивается более чем в 200 млрд долл., а к 2030 году его объем может достигнуть 1,85 трлн долл. Искусственный интеллект влияет на все мировые процессы.

По словам Александра Ведяхина, мировым трендом является повышение ВВП страны за счет развития технологии искусственного интеллекта и внедрения его в отрасли экономики. Для этого в первую очередь стоит сделать акцент на национальной инновационной системе, развитие которой требует финансирования со стороны государства. Согласно открытым источникам, в 2023 году на инновации в Узбекистане было выделено 1,03 трлн сумов, или почти 8 млн долл., Фонду финансирования науки и поддержки инноваций – 750 млрд сумов, или почти 6 млн долл.

По мнению спикера, для Узбекистана одной из самых перспективных для развития AI является отрасль сельского хозяйства. Строительство также не отстает. AI в сфере строительства, цифровизации рутинных процессов, инновационные методы трекинга – все это становится просто необходимым для успешной конкуренции среди девелоперов. Эта отрасль может стать площадкой для сотрудничества России и Узбекистана. Применение искусственного интеллекта повышает качество услуг и способствует кратному увеличению конкурентоспособности стран на международной арене, подчеркнул спикер.

«ИННОПРОМ становится лидирующей площадкой, на которой обсуждаются промышленность и современные технологии. Сбер активно работает с Узбекистаном и мэрией Ташкента в этом направлении. Мы готовы делиться своими технологиями в различных областях: здравоохранении, образовании, строительстве, сельском хозяйстве, управлении городским хозяйством и других важных сферах. В Узбекистане уделяют очень большое значение инновациям и развитию технологий», – отметил Александр Ведяхин.