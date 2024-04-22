На создание оборонительных укреплений Киеву, вероятно, понадобятся месяцы — NYT
21:20 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Создание оборонительных укреплений украинскими войсками может потребовать по меньшей неделе несколько недель, если не месяцев. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских военных чиновников.
Как указывает издание, создание устойчивых защитных рубежей у Киева могут уйти «недели, если не месяцы».
Украинские войска, отмечает газета, пытаются избежать повторения ситуации с Авдеевкой, когда слабые оборонительные позиции привели к тому, что ВС РФ взяли город и продвинулись на запад. Вместе с тем для оборонительных позиций требуются «значительные человеческие ресурсы» как для строительства укреплений, так и для их защиты, а с учетом значительных потерь Киева в живой силе «остается неясным, смогут ли [ВСУ] выполнить подобную задачу».
НОВОСТИ
- 20:40 22.04.2024
- Министры ЕС не приняли конкретных решений о передаче Украине систем ПВО — Боррель
- 20:00 22.04.2024
- На уничтоженной телевышке в Харькове было координационное устройство ПВО ВСУ — Ганчев
- 19:20 22.04.2024
- У миротворцев РФ в Карабахе нет работы после признания Ереваном границ Баку — Песков
- 18:40 22.04.2024
- В Белгородском районе сбита одна воздушная цель на подлете к городу
- 18:00 22.04.2024
- Венгрия пока будет блокировать выделение Евросоюзом 2 млрд евро для Украины — Сийярто
- 17:32 22.04.2024
- ВС РФ поразили позиционный район украинской ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров
- 17:12 22.04.2024
- Уровень воды в Орске упал на 5 метров, в Оренбурге — на 2 метра
- 17:00 22.04.2024
- Росгидромет по точности прогнозов входит в топ-5 лучших метеослужб в мире — Мишустин
- 16:38 22.04.2024
- В Сбере назвали самые перспективные отрасли Узбекистана для развития искусственного интеллекта
- 16:32 22.04.2024
- Российские инвестиции в экономику Азербайджана составили $6 млрд — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать