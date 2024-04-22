На создание оборонительных укреплений Киеву, вероятно, понадобятся месяцы — NYT

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание оборонительных укреплений украинскими войсками может потребовать по меньшей неделе несколько недель, если не месяцев. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских военных чиновников.

Как указывает издание, создание устойчивых защитных рубежей у Киева могут уйти «недели, если не месяцы».

Украинские войска, отмечает газета, пытаются избежать повторения ситуации с Авдеевкой, когда слабые оборонительные позиции привели к тому, что ВС РФ взяли город и продвинулись на запад. Вместе с тем для оборонительных позиций требуются «значительные человеческие ресурсы» как для строительства укреплений, так и для их защиты, а с учетом значительных потерь Киева в живой силе «остается неясным, смогут ли [ВСУ] выполнить подобную задачу».