Баку и Москва начнут грандиозный проект в рамках коридора Север — Юг, заявил Алиев
22:00 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал «еще один грандиозный проект», который Баку и Москва планируют реализовать в рамках международного транспортного коридора Север — Юг.
«Что касается транспортного коридора Север — Юг, сегодня мы с Владимиром Владимировичем подробно обсудили еще раз этот вопрос. Соответствующие инструкции даны членам правительства. Уверен, что в ближайшее время все вопросы будут согласованы, и мы приступим к реализации еще одного грандиозного проекта», — сказал Алиев на встрече вместе с президентом России Владимиром Путиным с ветеранами — строителями БАМа.
Он сообщил, что на территории Азербайджана существует железная дорога, соединяющая азербайджано-российскую границу с границей Азербайджана и Ирана. «Но потребности грузоотправителей диктуют нам необходимость строительства новых участков этой дороги с тем, чтобы мы могли увеличить грузоперевозки по ней и тем самым обеспечить уникальный транспортный путь от Севера до Индийского океана», — подчеркнул президент Азербайджана.
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