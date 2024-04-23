В США считают, что Израиль должен завершить интенсивную военную операцию в Газе — NYT
09:20 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США считают, что израильская военная операция в секторе Газа должна закончиться, но еврейское государство может продолжить борьбу против высокопоставленных лидеров движения ХАМАС. Об этом сообщила в понедельник газета New York Times со ссылкой на источники.
Американские официальные лица «скептически относятся к предположениям» о том, что интенсивные израильские операции могут продолжаться еще два месяца, не говоря уже о годах.
Вашингтон считает, что Израиль должен объявить о победе над ХАМАС и перейти к другому виду борьбы, а именно к борьбе против высокопоставленных лидеров движения. Официальные лица в США заявили изданию, что Израиль не смог и не может уничтожить ХАМАС, но сделал вероятность повторения событий 7 октября 2023 года крайне низкой.
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