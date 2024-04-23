Генесек НАТО назвал страну, которая первая начала обучать военных ВСУ и поставлять оружие Украине

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания была одной из первых стран НАТО, которые начали обучать военных Вооруженных сил Украины в 2014 году, для участия в боевых действиях в Донбассе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Варшаве, которую транслировала пресс-служба альянса.

«Великобритания была одной из первых стран НАТО, которая начала осуществлять обучение украинских военных уже в 2014 году», — подчеркнул Столтенберг.

«Великобритания первой начала готовить украинские войска, первой поставила Украине основные боевые танки, первой предоставила оружие для ударов вглубь территории России (имеются в виду ракеты Storm Shadow — прим. ТАСС) и первой начала подготовку украинских летчиков», — сообщил Столтенберг.