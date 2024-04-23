В Госдепе заявили, США не собираются возобновлять ядерные испытания

18:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не намерены возобновлять ядерные испытания. С таким заявлением выступила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

«С нашей стороны нет заинтересованности США в проведении испытаний, желания [устраивать их], готовности [к ним] или [их] поддержки. Это не является необходимым, это не является конструктивным, это имеет глубоко дестабилизирующее воздействие, и правительство США не будет этого делать», — сказала она в интервью, которое будет опубликовано в майском номере журнала американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today. Его стенограмму ассоциация обнародовала во вторник. Взято интервью было 4 апреля.