0
0
33
НОВОСТИ

ВОЗ обратилась к мировому сообществу с требованием обратить внимание на холеру

19:42 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Усиливающаяся глобальная вспышка холеры требует немедленного внимания мирового сообщества и дополнительных финансовых средств на борьбу с этой болезнью. Об этом заявил на брифинге в Женеве руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Филипп Барбоза.

Он обратил внимание на «эскалацию глобальной вспышки холеры». Речь идет о «кризисе общественного здравоохранения, требующем немедленного внимания», сказал Барбоза. По его словам, сложившуюся непростую ситуацию «значительно усугубляют» последствия изменения климата и острая нехватка финансирования «для эффективного реагирования». В январе 2023 года ВОЗ классифицировала вспышку холеры как «чрезвычайную ситуацию третьего уровня», который является в организации самым высоким. «С тех пор ситуация только ухудшилась», — заявил эксперт.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 23.04.2024
Истребители ВВС Британии будут размещены в Польше в следующем году - Сунак
0
81
18:35 23.04.2024
Генесек НАТО назвал страну, которая первая начала обучать военных ВСУ и поставлять оружие Украине
0
263
18:28 23.04.2024
В Госдепе заявили, США не собираются возобновлять ядерные испытания
0
203
18:20 23.04.2024
Америка готовит военную помощь Украине на миллиард долларов - СМИ
0
227
17:40 23.04.2024
Раиси усомнился, что «израильский режим» будет существовать в случае его удара по Ирану
0
260
17:12 23.04.2024
За четыре года число IT-преступлений в РФ, совершенных детьми, выросло в 74 раза
0
250
17:00 23.04.2024
Первоклассники в Киеве не понимают 40% материала на украинском языке — исследование
0
283
16:32 23.04.2024
На границе Армении и Азербайджана установили первый пограничный столб
0
327
16:12 23.04.2024
Доходы россиян в 2024 году вырастут на 5,3% в реальном выражении — глава МЭР
0
280
16:05 23.04.2024
Сбер: ВВП Узбекистана может дополнительно вырасти на 10 миллиардов долларов благодаря искусственному интеллекту
0
321

Возврат к списку