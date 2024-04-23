ВОЗ обратилась к мировому сообществу с требованием обратить внимание на холеру

19:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Усиливающаяся глобальная вспышка холеры требует немедленного внимания мирового сообщества и дополнительных финансовых средств на борьбу с этой болезнью. Об этом заявил на брифинге в Женеве руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Филипп Барбоза.

Он обратил внимание на «эскалацию глобальной вспышки холеры». Речь идет о «кризисе общественного здравоохранения, требующем немедленного внимания», сказал Барбоза. По его словам, сложившуюся непростую ситуацию «значительно усугубляют» последствия изменения климата и острая нехватка финансирования «для эффективного реагирования». В январе 2023 года ВОЗ классифицировала вспышку холеры как «чрезвычайную ситуацию третьего уровня», который является в организации самым высоким. «С тех пор ситуация только ухудшилась», — заявил эксперт.