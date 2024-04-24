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НОВОСТИ

ВСУ сорвали ротацию своих войск в Новобахмутовке, сообщили в ДНР

09:20 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались заходить на позиции в Новобахмутовке под Авдеевкой, сорвав ротацию собственных сил. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Вооруженные формирования Украины отказались заходить на позиции в Новобахмутовке, с которых их сослуживцев вывели на ротацию. По сути, сорвали ротацию и поставили под угрозу внушительный отрезок фронта. Наблюдаем», — сказал Кимаковский.

Он отметил, что, по данным объективного контроля, существенная часть позиций ВСУ в этом районе осталась без прикрытия.

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