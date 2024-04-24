Подразделения ВС РФ ежедневно освобождают серьезные участки в зоне СВО — Алаудинов
13:32 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские подразделения Минобороны РФ каждый день освобождают серьезные участки и населенные пункты в зоне СВО. Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов.
«Наши подразделения Министерства обороны Российской Федерации ежедневно освобождают достаточно серьезные участки, населенные пункты. Итог мы видим ежедневно», — сказал он в эфире Первого канала.
Ранее Алаудинов выразил мнение, что Вооруженные силы Украины «начнут сыпаться» на большей части направлений к концу мая — началу июня.
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