Подразделения ВС РФ ежедневно освобождают серьезные участки в зоне СВО — Алаудинов

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские подразделения Минобороны РФ каждый день освобождают серьезные участки и населенные пункты в зоне СВО. Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов.

«Наши подразделения Министерства обороны Российской Федерации ежедневно освобождают достаточно серьезные участки, населенные пункты. Итог мы видим ежедневно», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее Алаудинов выразил мнение, что Вооруженные силы Украины «начнут сыпаться» на большей части направлений к концу мая — началу июня.