Глава Верховного суда РФ заявила, что глобальные изменения в судебной системе страны уже произошли ранее
20:42 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глобальных изменений в судебной системе не планируется. Об этом заявила председатель Верховного суда Ирина Подносова в интервью телеканалу «Россия-24».
«Изменения в судебной системе, они были, есть и будут. Но что касается глобальных изменений, то они уже произошли в 90-е годы. В связи с изменением и политической системы в стране были приняты фундаментальные законы, касающиеся судебной власти», — сказала она.
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