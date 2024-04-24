Глава Верховного суда РФ заявила, что глобальные изменения в судебной системе страны уже произошли ранее

20:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глобальных изменений в судебной системе не планируется. Об этом заявила председатель Верховного суда Ирина Подносова в интервью телеканалу «Россия-24».

«Изменения в судебной системе, они были, есть и будут. Но что касается глобальных изменений, то они уже произошли в 90-е годы. В связи с изменением и политической системы в стране были приняты фундаментальные законы, касающиеся судебной власти», — сказала она.