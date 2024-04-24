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В Белом доме подтвердили отправку Киеву ракет ATACMS в марте этого года

22:17 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден распорядился в феврале нынешнего года передать Украине существенное число тактических баллистических ракет ATACMS, они были поставлены в марте. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.

«Мы также предоставляем Украине новые [военные] средства. Я могу подтвердить, как вы уже слышали от других, что в феврале президент дал указание своей команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS. Эта поставка началась в марте», — отметил он. Салливан подтвердил, что ракеты были отправлены в рамках мартовского пакета американской военной помощи.

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