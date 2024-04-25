Европа должна показать, что не является вассалом США — Макрон

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа должна иметь возможность продемонстрировать, что она не является вассалом Вашингтона. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая с речью о будущем Европы в Сорбонне.

«Нам нужно построить такую Европу, которая была бы в состоянии показать, что она не является вассалом США и способна говорить со всеми», — сказал он.