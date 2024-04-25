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НОВОСТИ

США передали Киеву в марте более 100 ракет ATACMS увеличенной дальности — NYT

16:00 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты передали Украине в марте более 100 тактических баллистических ракет ATACMS увеличенной дальности, а также их вариант с кассетными боеприпасами. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновника администрации США высокого ранга.

По его данным, президент США Джо Байден одобрил поставку этих ракет еще в середине февраля, но тогда эта информация публично не раскрывалась. Соединенные Штаты передали ракеты Киеву в марте в рамках пакета военной помощи на $300 млн. Газета пишет, что представители вашингтонской администрации держали поставки ракет в секрете, чтобы об этом не узнали российские военные. Знали о передаче ракет только некоторые высокопоставленные представители Конгресса США.

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