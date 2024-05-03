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НОВОСТИ

Президент Украины предупредил военных о приближении «нового этапа войны»

19:20 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные должны быть готовы к новому этапу боевых действий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с пограничниками в городе Хмельницком.

«Сейчас мы перед новым этапом войны», — заявил он. При этом Зеленский утверждал, что Россия «готовится к попытке расширить наступательные действия».

В последнее время украинские военные и политики, а также западные эксперты рассуждают о предполагаемом наращивании наступательных действий ВС РФ. Например, газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США написала, что Россия продолжит добиваться успехов на востоке и юго-востоке зоны боевых действий на Украине вплоть до 9 мая. В свою очередь бывший старший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ральф Гофф заявил, что за последнее время ВС РФ добились «тактических успехов на нескольких направлениях» в зоне СВО и разовьют их прежде, чем новые боеприпасы доставят на фронт.

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