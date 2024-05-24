Сбер поможет молодежи бесплатно научиться предпринимательству и открыть свой бизнес
11:33 24.05.2024
Образовательный проект для начинающих бизнесменов продлится пять недель, сообщает пресс-служба Сбера. Во время обучения его участники смогут выбрать прибыльную нишу для своего дела, создать пробный продукт, заработать первые деньги и зарегистрировать бизнес. Финалом программы станет Демо-день, во время которого предприниматели защитят свой проект и поборются за главный приз – участие в закрытой встрече с топ-менеджерами Сбера и ведущими предпринимателями России в офисе Agile Home Сбера в Москве.
«Многие молодые люди мечтают стать предпринимателями и заниматься своим делом, получая от него удовольствие и хорошую прибыль. Но большинство новичков не знает, с чего начать, – отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – Именно для этого мы и создали проект «Первое дело». Он дает молодежи, мечтающей о своем бизнесе, реальную возможность стать предпринимателями. В течение пяти недель опытные наставники помогают его участникам создать собственный продукт, привлечь клиентов и, главное, выйти на первые продажи. Причем обучение по программе совершенно бесплатное. 28 мая состоится открытие уже третьего сезона этого уникального проекта. В двух первых приняли участие больше 18 тыс. юных предпринимателей, которые получили базовые знания и теперь готовы заниматься бизнесом».
Проект «Первое дело» состоит из двух этапов. Первый – «Предакселератор» – пройдет с 28 мая до 3 июня. В эти дни будущие предприниматели смогут выбрать прибыльную нишу для своего будущего бизнеса, познакомиться с историями успеха российских предпринимателей, описать бизнес идею и подать заявку на участие в главной части проекта.
Второй этап – «Акселератор» – состоится с 4 июня до 16 июля. Участники проекта при поддержке наставников создадут свой продукт, зарегистрируют бизнес, привлекут клиентов и заработают первые деньги.
Обучение проходит онлайн, бесплатно и доступно для всех желающих. В течение пяти недель запланированы еженедельные онлайн-встречи с наставниками, экспертами и предпринимателями, а также 40 часов активного изучения бизнес-инструментов.
Весной 10 тыс. российских студентов стали слушателями «Уроков бизнеса со Сбером». Более 200 предпринимателей рассказали им о том, как строили свой бизнес, поделились личными историями успеха и неудач и сформулировали лайфхаки для старта бизнеса в разных отраслях: розничной торговле, бухгалтерские услугах, производстве и других. Приглашенными спикерами стали предприниматели из числа клиентов Сбера. Встречи прошли в более чем 60 регионах России от Владивостока до Калининграда.
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