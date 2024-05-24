Европейские ученые призвают ЕС отказаться от милитаризма и национализма

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа представителей европейских научных учреждений из нескольких европейских стран опубликовала открытое письмо, призвав начать мирные переговоры между РФ и Украиной.



Как отмечается в тексте, опубликованном итальянской газетой Corriere della Sera, до сих пор ЕС и европейские правительства не только отказывались работать для поиска разрешения конфликта на Украине, но использовали его для наращивания своей военной деятельности. «ЕС расширил свою военную деятельность — исследования, производство, поставки оружия, инициативы в области обороны и безопасности. Правительства стран ЕС все активнее участвуют в предоставлении Украине более мощного оружия, разведданных и экономической поддержки. Вызывает тревогу риск эскалации, ведущей к прямому столкновению между Россией и европейскими странами НАТО», — пишут авторы, среди которых, помимо ученых из Германии, Италии, Финляндии и Франции, есть бывшие итальянские парламентарии.



По их мнению, сейчас — накануне выборов в Европарламент — есть возможность изменить тенденцию. «Европейский парламент следующего созыва должен организовать конференцию с участием обеих сторон и начать обсуждение возможного порядка мира и безопасности в Европе после войны на Украине», — указывается в письме. По мнению его авторов, целями таких переговоров должны быть не только примирение конфликтующих сторон и восстановление доверия, но и рассмотрение вопросов о дальнейшем обеспечении мира за счет соблюдения прав человека, гарантий безопасности, экономического восстановления, а также отказа от милитаризма и крайнего национализма.





