0
0
155
НОВОСТИ

К теракту в «Крокусе» причастна военная разведка Украины - глава ФСБ

12:30 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус сити холле». Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины», — заявил глава ФСБ

«Хочу заверить, что все обстоятельства преступления будут установлены и каждый причастный к нему не избежит наказания», — подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 24.05.2024
Польские фермеры перекрыли столичные дороги, начав очередную акцию протеста
0
31
13:10 24.05.2024
США пересмотрят американо-грузинское сотрудничество - Блинкин
0
59
12:20 24.05.2024
Европейские ученые призвают ЕС отказаться от милитаризма и национализма
0
162
12:10 24.05.2024
В Ярославле пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом 1 млрд руб.
0
180
11:33 24.05.2024
Сбер поможет молодежи бесплатно научиться предпринимательству и открыть свой бизнес
0
207
11:30 24.05.2024
При Байдене США лишись уважения на мировой арене - Трамп
0
196
11:20 24.05.2024
Украинца арестовали в Польше за кражу голландского полотна XVII века
0
218
11:10 24.05.2024
Киев пытаеться добиться разрешения на использование оружия НАТО против РФ - СМИ
0
245
10:30 24.05.2024
В июньском саммите Группы семи в Италии примет участие Зеленский - Bloomberg
0
270
10:20 24.05.2024
Первая группа украинских летчиков завершила обучение пилотированию F-16 в США
0
286

Возврат к списку