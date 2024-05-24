Министр экономики Италии сказал, что использование прибыли от активов РФ имеет в ЕС "технические осложнения"

16:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти назвал главным «техническим осложнением» использования прибыли от российских замороженных суверенных фондов необходимость согласия всех 27 стран ЕС.

«Мы идем вперед к цели [достижения согласия по использованию активов РФ], но есть определенные технические сложности и юридические регламентации на европейском уровне», — сказал министр на пресс-подходе на полях заседания «семерки», который транслировал канал RAI News 24. Отвечая на вопрос, в чем заключаются «технические сложности», Джорджетти сказал: «Нужен консенсус 27 стран, нужно согласие всех на использование чужих активов. Ясно, что это исключительный случай».