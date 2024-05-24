Паритетное софинансирование и налоговые льготы поддержат культуру долгосрочных сбережений

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Софинансирование по программе долгосрочных сбережений (ПДС) нужно предоставить и студентам, и предпенсионерам, и самозанятым. Об этом заявил генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий в ходе Investfunds Forum XV. Эксперт полагает, что такой подход вместе с безбарьерным доступом к налоговым льготам создаст позитивный опыт добровольных сбережений, а также привлечет «длинные» деньги в российскую экономику.

По словам Александра Зарецкого, широкий доступ к софинансированию по ПДС привлечет большее количество россиян к участию. Такая мера, в частности заинтересует предпенсионеров и самозанятых: с новым инструментом люди смогут создать дополнительный капитал на пенсию. По оценке специалиста, такая поддержка необходима, ведь привычка копить на эту цель только формируется, а у самозанятых в системе обязательного пенсионного страхования вообще не формируются пенсионные права.

Эксперт подчеркнул, что в программу долгосрочных сбережений нужно включать и молодежь. Содействовать этому, в том числе, могло бы увеличение срока софинансирования. Например, с трех до пяти лет. Так люди будут приучаться откладывать смолоду, причем чем дольше для них будет работать внешний стимул, тем более устойчивой окажется привычка. По мнению Александра Зарецкого, сформированный по программе капитал в будущем для молодежи мог бы стать отличным подспорьем для создания семьи и воспитания детей, а также открытия собственного бизнеса.

«Программа долгосрочных сбережений должна оставаться максимально прозрачным и доступным инструментом, – подчеркнул Александр Зарецкий. – На наш взгляд, текущая версия Налогового кодекса содержит ряд пунктов, которые можно было бы скорректировать в пользу людей. Например, представляется важным сохранить налоговые льготы для предпенсионеров, а также для участников, оформивших несколько договоров».

«Другим направлением развития программы может стать полноценное включение в нее работодателей, – добавил он. – Наш профильный закон (75 ФЗ) уже дает компаниям возможность софинансировать счета сотрудников. Однако, по нашей оценке, это не будет работать без налогового стимулирования. Поддержка здесь может быть аналогична корпоративным пенсионным программам. Мы ведем активную дискуссию с Минфином и ЦБ, чтобы проработать соответствующие механизмы».

С 2024 года в России появилась программа долгосрочных сбережений. Новый инструмент позволяет копить на любые цели при поддержке государства. По данным Банка России, на 21 мая 2024 года операторами программы долгосрочных сбережения стали 21 НПФ.