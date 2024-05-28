В период проведения Олимпийских игр власти Фарнции ожидают всплеск преступлений
13:20 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы ожидаем роста числа преступлений в Париже, <…> вроде карманных краж, насилия, преступлений на сексуальной почве», — сказала она. Прокурор отметила, что этого следует ожидать как минимум из-за большого потока туристов, который ожидается в период Олимпийских игр, а также в связи с возможным ростом потребления алкоголя.
В то же время, помимо уличной преступности прокурор предупредила и о риске кибератак, с которыми могут столкнуться французские власти во время Игр. Такой прогноз она сделала, основываясь на опыте проведения Олимпийских игр в других странах.
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