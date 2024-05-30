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Разрешив удары по РФ, Макрон втягивает Францию в войну - Ле Пен

11:30 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение президента Франции Эмманюэля Макрона одобрить использование Украиной французских вооружений для ударов по территории России является очередным шагом к полноценному участию Парижа в этом конфликте. Об этом заявила глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радио France Info.

«После заявлений Макрона об отправке военных, это объявление [о разрешении на удары по территории РФ западным оружием] станет дополнительным шагом к подпитыванию этого конфликта. Мне начинает казаться, что Макрон хочет, чтобы Франция приняла полноценное участие в этой войне. Я считаю, что это создаст совершенно огромную опасность для безопасности наших соотечественников и целостности нашей территории и выступаю против этого», — сказала она.


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