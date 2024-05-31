В июне вступает в силу закон о некачественных коммунальных услугах

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон об ужесточении наказания за предоставление некачественных коммунальных услуг вступает в силу с 9 июня, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся в телеграм-канале Госдумы.



«[С 9 июня] для ресурсоснабжающих компаний ужесточат наказание за предоставление некачественных коммунальных услуг», — говорится в сообщении.



Штрафы за подачу грязной воды, отключение света и отопления зимой составят до 100 тыс. рублей. По словам председателя Госдумы, указанные штрафы не пересматривались с 2007 года. «Недобросовестным ресурсоснабжающим организациям проще их заплатить, чем исправить ситуацию. Увеличение штрафов позволит решить этот вопрос», — добавил он.



