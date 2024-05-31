В июне вступает в силу закон о некачественных коммунальных услугах
15:10 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«[С 9 июня] для ресурсоснабжающих компаний ужесточат наказание за предоставление некачественных коммунальных услуг», — говорится в сообщении.
Штрафы за подачу грязной воды, отключение света и отопления зимой составят до 100 тыс. рублей. По словам председателя Госдумы, указанные штрафы не пересматривались с 2007 года. «Недобросовестным ресурсоснабжающим организациям проще их заплатить, чем исправить ситуацию. Увеличение штрафов позволит решить этот вопрос», — добавил он.
НОВОСТИ
- 15:30 31.05.2024
- Ответом на гостерроризм Зеленского может стать создание санитарной зоны - Слуцкий
- 15:20 31.05.2024
- Великобритания никогда не ограничивала Украину в применение оружия
- 15:20 31.05.2024
- Из-за возвратных заморозков в РФ погибло более 1 млн га посевов - Патрушев
- 14:30 31.05.2024
- Киев ищет поддержки стран Азии перед конференцией в Швейцарии - СМИ
- 14:20 31.05.2024
- В Белгородской области после атак ВСУ шесть населенных пунктов остались без света
- 14:10 31.05.2024
- МЧС предлагает создать в РФ убежища от ядерного и химического оружия
- 13:30 31.05.2024
- Разрешение стран НАТО на удары по РФ вовлечет в конфликт весь альянс - Медведев
- 13:19 31.05.2024
- В честь 300-летия СПбГУ в космос запустили ракету с символикой Университета
- 13:10 31.05.2024
- ВСУ может начать удары оружием США по РФ в ближайшее время - СМИ
- 12:30 31.05.2024
- Орбан считает, что переговоры о мире на Украине должны вести Россия и США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать