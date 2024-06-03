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В ДНР сообщили о перехвате португальского беспилотника у Зуевской ТЭС

09:20 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательный беспилотник португальского производства был перехвачен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вблизи Зуевской ТЭС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Системой РЭБ „Купол“ вблизи Зуевской ТЭС подавлен разведывательный БПЛА португальского производства, который проводил аэроразведку с целью выявления мест расположения системы противоракетной обороны, обеспечивающей безопасность тепловой электростанции от атак украинских националистов», — отметили в управлении.

Еще один разведывательный беспилотник был перехвачен вблизи одного из объектов энергетической инфраструктуры на севере Донецка. Всего, по данным ведомства, за минувшую неделю над четырьмя крупными городами региона — Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой — были обнаружены и перехвачены 185 беспилотников Вооруженных сил Украины.

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