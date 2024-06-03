Запад готов пойти на ядерную войну, лишь бы предотвратить неизбежную победу РФ — эксперт
10:00 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Запада отчаялись и уже готовы рискнуть и пойти на ядерную войну, чтобы не допустить победы России на Украине, которая уже неизбежна. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник, комментируя решение США разрешить Украине наносить удары своим оружием по территории РФ.
«Украинские войска истощены и сильно уступают в численности и вооружении, а их моральный дух падает. Отчаявшийся Запад готов рискнуть ядерной войной и фактически поголовным истреблением, чтобы предотвратить победу России на Украине — победу, которая в значительной степени неизбежна», — подчеркнул он.
По мнению эксперта, «лидеры США и НАТО строят два очень опасных и во многом ложных предположения о [российском президенте] Владимире Путине и его советниках, что подталкивает мир все ближе и ближе к третьей мировой войне». Профессор подверг критике высказывания политиков западных стран, которые утверждают, что, «если Россия одержит победу на Украине, то в следующий раз она попытается поглотить Польшу и/или страны Балтии». Он подчеркнул, что президент США Джо Байден и его советники последние два года постоянно твердят, что Россия, Иран и Китай являются «осью зла». «Идея о том, что Путин после победы над Украиной захочет расправиться со всей НАТО, настолько бессмысленна, что не поддается логике. Но страх, что это произойдет, заставляет западных политиков идти на немыслимые риски», — отметил Кузник.
НОВОСТИ
- 10:32 03.06.2024
- Президент Мексики заявил, что Клаудия Шейнбаум станет новой главой государства
- 10:20 03.06.2024
- Более половины австралийцев выступает против дальнейшей помощи Украине — опрос
- 10:05 03.06.2024
- Разведка Великобритании завербовала двух китайских чиновников
- 09:32 03.06.2024
- Израиль нанес ракетные удары по окрестностям сирийского Алеппо
- 09:20 03.06.2024
- В ДНР сообщили о перехвате португальского беспилотника у Зуевской ТЭС
- 09:05 03.06.2024
- Коалиция правящей партии Сербии заявила, что уверенно побеждает на муниципальных выборах
- 09:00 03.06.2024
- ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс
- 18:05 02.06.2024
- Кирби: Байден не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны
- 17:15 02.06.2024
- Саудовская Аравия не собирается участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
- 15:45 02.06.2024
- Трамп собирается рассекретить материалы по делу убийства Кеннеди, если выиграет выборы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать