Запад готов пойти на ядерную войну, лишь бы предотвратить неизбежную победу РФ — эксперт

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада отчаялись и уже готовы рискнуть и пойти на ядерную войну, чтобы не допустить победы России на Украине, которая уже неизбежна. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник, комментируя решение США разрешить Украине наносить удары своим оружием по территории РФ.

«Украинские войска истощены и сильно уступают в численности и вооружении, а их моральный дух падает. Отчаявшийся Запад готов рискнуть ядерной войной и фактически поголовным истреблением, чтобы предотвратить победу России на Украине — победу, которая в значительной степени неизбежна», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, «лидеры США и НАТО строят два очень опасных и во многом ложных предположения о [российском президенте] Владимире Путине и его советниках, что подталкивает мир все ближе и ближе к третьей мировой войне». Профессор подверг критике высказывания политиков западных стран, которые утверждают, что, «если Россия одержит победу на Украине, то в следующий раз она попытается поглотить Польшу и/или страны Балтии». Он подчеркнул, что президент США Джо Байден и его советники последние два года постоянно твердят, что Россия, Иран и Китай являются «осью зла». «Идея о том, что Путин после победы над Украиной захочет расправиться со всей НАТО, настолько бессмысленна, что не поддается логике. Но страх, что это произойдет, заставляет западных политиков идти на немыслимые риски», — отметил Кузник.