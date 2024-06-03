Пользователи платформы GitVerse получили доступ к российскому "зеркалу" Docker Hub
15:25 03.06.2024
На платформе для IT-разработчиков GitVerse начало работать «зеркало» заблокированного для российских пользователей сервиса Docker Hub. Напомним, ресурс, который использовался многими индивидуальными разработчиками и компаниями для получения зависимостей и базовых docker-образов при разработке и развёртывании приложений, 30 мая закрыл доступ для посетителей с российскими IP-адресами. В результате множество популярных образов приложений стали недоступными для россиян.
«Понимая важность непрерывности рабочих процессов, мы оперативно выпустили обновление GitVerse, чтобы разработчики продолжали пользоваться безопасными docker-образами, несмотря на блокировку зарубежного сервиса», - отметил гендиректор СберТеха Максим Тятюшев.
Сервис работает в бета-режиме. На GitVerse размещена подробная инструкция, сообщающая как теперь можно продолжать пользоваться привычными docker-образами. Пользователи, столкнувшиеся с блокировкой на Docker Hub, могут перенастроить свои docker-клиенты на бесплатное «зеркало» буквально за минуту. Также есть и инструкция по перенастройке альтернативного клиента podman. Размещенные образы соответствуют оригинальным с Docker Hub.
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