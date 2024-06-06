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Набиуллина назвала три приоритета для развития экономики РФ на будущие годы

11:20 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала главными задачами для российской экономики на будущие годы развитие рынка капитала, обеспечение глобальной открытости и лидерство в технологической сфере. Об этом она заявила, выступая на Питерском международном экономическом форуме.

«Первое — это развитие рынка капитала, потому что я убеждена, что без развития рынка капитала у нас только одна альтернатива — увеличение роли государства, субсидий и так далее. Второе направление — это обеспечение открытости нашей экономики. Несмотря на санкции, мы должны быть интегрированы в мировую экономику с теми, кто на это готов. И третье — это удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы», — сказал она.

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