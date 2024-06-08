Глава «Роснефти»: «Зеленый переход» нереалистичен и нацелен на сохранение однополярного мира

17:08

Фото с сайта www.rosneft.ru



Энергопереход не обеспечен рентабельными источниками, заявил главный исполнительный директор «Роснефти»в выступлении на энергетической панели XXVII Петербургского международного экономического форума. Попытка энергетического перехода выгодна тем, кто хочет укрепить однополярную структуру миропорядка, считает руководитель крупнейшей нефтяной компании РФ. Выступая с докладом «Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!», он отметил, что хотя за последние 20 лет по всему миру в энергетический переход инвестировали примерно 10 трлн долл., альтернативные источники энергии так и не вытеснили углеводородное топливо.

По данным Сечина, сегодня ветровая и солнечная энергетика обеспечивают менее 5% мировой выработки энергии, а доля электромобилей составляет около 3%. За те же 20 лет потребление нефти, газа и угля суммарно выросло на 35%, а их совокупная доля в мировом энергобалансе осталась прежней. При этом потребление нефти и угля, а также использование газа в электрогенерации достигли рекордных уровней в 2023 году.

Как считает глава «Роснефти», «зеленый переход» не обеспечен рентабельными источниками, а его реализация является иллюзией, что приводит к изъятиям инвестиций из традиционной энергетики. «То есть не будет ни того, ни другого», - констатировать Сечин. К 2030 году для достижения целей Парижского соглашения глобальные расходы на борьбу с изменением климата нужно увеличить примерно до 9 трлн долл. в год, что в 5 раз больше, чем было потрачено в 2023 году. Эта цифра равна почти 10% мирового ВВП и более чем в 3 раза превышает ежегодные инвестиции в мировую энергетику.

Сама идея энергетического перехода позволяет укреплять однополярную структуру миропорядка, уверен Игорь Сечин. По его словам, «концепция энергоперехода основана на дискриминации всего мира», где партнеры в любой момент могут принести в жертву интересы друг друга. «Дружба дружбой, а табачок врозь», - напомнил он пословицу, подчеркнув, что это особенно явно выявилось при выполнении проекта по замещению в Европе российских энергоносителей. «По сути, принеся в жертву свою энергобезопасность, Евросоюз также отказался и от своего суверенитета», – полагает Сечин. По его данным, после сокращения закупки российских энергоносителей Евросоюз с 2021 по 2023 год потратил на импорт газа из других стран более 630 млрд долл. Это соизмеримо с совокупными расходами Европы на газ за предшествующие 8 лет. Причем инвестиции европейских стран в зеленую энергетику за тот же период приблизились к той же сумме. Рост расходов на газ бьют по прибыли таких энергоемких отраслей, как производство стали, удобрений, химикатов, керамики и стекла. Это приводит к снижению производственной активности Еврозоны.