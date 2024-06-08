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Глава «Роснефти»: «Зеленый переход» нереалистичен и нацелен на сохранение однополярного мира

17:08 08.06.2024

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Фото с сайта www.rosneft.ru
Энергопереход не обеспечен рентабельными источниками, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в выступлении на энергетической панели XXVII Петербургского международного экономического форума. Попытка энергетического перехода выгодна тем, кто хочет укрепить однополярную структуру миропорядка, считает руководитель крупнейшей нефтяной компании РФ. Выступая с докладом «Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!», он отметил, что хотя за последние 20 лет по всему миру в энергетический переход инвестировали примерно 10 трлн долл., альтернативные источники энергии так и не вытеснили углеводородное топливо.

По данным Сечина, сегодня ветровая и солнечная энергетика обеспечивают менее 5% мировой выработки энергии, а доля электромобилей составляет около 3%. За те же 20 лет потребление нефти, газа и угля суммарно выросло на 35%, а их совокупная доля в мировом энергобалансе осталась прежней. При этом потребление нефти и угля, а также использование газа в электрогенерации достигли рекордных уровней в 2023 году.

Как считает глава «Роснефти», «зеленый переход» не обеспечен рентабельными источниками, а его реализация является иллюзией, что приводит к изъятиям инвестиций из традиционной энергетики. «То есть не будет ни того, ни другого», - констатировать Сечин. К 2030 году для достижения целей Парижского соглашения глобальные расходы на борьбу с изменением климата нужно увеличить примерно до 9 трлн долл. в год, что в 5 раз больше, чем было потрачено в 2023 году. Эта цифра равна почти 10% мирового ВВП и более чем в 3 раза превышает ежегодные инвестиции в мировую энергетику.

Сама идея энергетического перехода позволяет укреплять однополярную структуру миропорядка, уверен Игорь Сечин. По его словам, «концепция энергоперехода основана на дискриминации всего мира», где партнеры в любой момент могут принести в жертву интересы друг друга. «Дружба дружбой, а табачок врозь», - напомнил он пословицу, подчеркнув, что это особенно явно выявилось при выполнении проекта по замещению в Европе российских энергоносителей. «По сути, принеся в жертву свою энергобезопасность, Евросоюз также отказался и от своего суверенитета», – полагает Сечин. По его данным, после сокращения закупки российских энергоносителей Евросоюз с 2021 по 2023 год потратил на импорт газа из других стран более 630 млрд долл. Это соизмеримо с совокупными расходами Европы на газ за предшествующие 8 лет. Причем инвестиции европейских стран в зеленую энергетику за тот же период приблизились к той же сумме. Рост расходов на газ бьют по прибыли таких энергоемких отраслей, как производство стали, удобрений, химикатов, керамики и стекла. Это приводит к снижению производственной активности Еврозоны.

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