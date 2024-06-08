Глава «Роснефти»: «Зеленый переход» нереалистичен и нацелен на сохранение однополярного мира
17:08 08.06.2024
|
Фото с сайта www.rosneft.ru
По данным Сечина, сегодня ветровая и солнечная энергетика обеспечивают менее 5% мировой выработки энергии, а доля электромобилей составляет около 3%. За те же 20 лет потребление нефти, газа и угля суммарно выросло на 35%, а их совокупная доля в мировом энергобалансе осталась прежней. При этом потребление нефти и угля, а также использование газа в электрогенерации достигли рекордных уровней в 2023 году.
Как считает глава «Роснефти», «зеленый переход» не обеспечен рентабельными источниками, а его реализация является иллюзией, что приводит к изъятиям инвестиций из традиционной энергетики. «То есть не будет ни того, ни другого», - констатировать Сечин. К 2030 году для достижения целей Парижского соглашения глобальные расходы на борьбу с изменением климата нужно увеличить примерно до 9 трлн долл. в год, что в 5 раз больше, чем было потрачено в 2023 году. Эта цифра равна почти 10% мирового ВВП и более чем в 3 раза превышает ежегодные инвестиции в мировую энергетику.
Сама идея энергетического перехода позволяет укреплять однополярную структуру миропорядка, уверен Игорь Сечин. По его словам, «концепция энергоперехода основана на дискриминации всего мира», где партнеры в любой момент могут принести в жертву интересы друг друга. «Дружба дружбой, а табачок врозь», - напомнил он пословицу, подчеркнув, что это особенно явно выявилось при выполнении проекта по замещению в Европе российских энергоносителей. «По сути, принеся в жертву свою энергобезопасность, Евросоюз также отказался и от своего суверенитета», – полагает Сечин. По его данным, после сокращения закупки российских энергоносителей Евросоюз с 2021 по 2023 год потратил на импорт газа из других стран более 630 млрд долл. Это соизмеримо с совокупными расходами Европы на газ за предшествующие 8 лет. Причем инвестиции европейских стран в зеленую энергетику за тот же период приблизились к той же сумме. Рост расходов на газ бьют по прибыли таких энергоемких отраслей, как производство стали, удобрений, химикатов, керамики и стекла. Это приводит к снижению производственной активности Еврозоны.
НОВОСТИ
- 17:43 08.06.2024
- Продвижение «зеленой повестки» - объявление энергетической войны населению Земли, заявил Игорь Сечин на ПМЭФ
- 17:38 08.06.2024
- Игорь Сечин: под видом «зеленого перехода» строится «зеленый неоколониализм»
- 17:30 08.06.2024
- США начали вывод своих войск из Нигера
- 17:00 08.06.2024
- США должны заплатить Афганистану за причиненный экономике страны ущерб — МИД Ирана
- 16:00 08.06.2024
- Армия Израиля освободила в Газе четырех заложников, включая россиянина
- 15:40 08.06.2024
- AI Journey на ПМЭФ: эксперты обсудили влияние искусственного интеллекта на современный мир
- 15:21 08.06.2024
- Игорь Сечин: Торговля в нацвалютах - важное условие для продолжения экспорта российской нефти
- 15:18 08.06.2024
- Переход на электромобили невозможен без решения целого ряда проблем – Сечин
- 15:00 08.06.2024
- Фицо призвал голосовать на выборах в ЕП за кандидатов, поддерживающих мир
- 14:00 08.06.2024
- Почти 70% российского экспорта рыбы приходится на Китай — Росрыболовство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать