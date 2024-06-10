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Глава германских правых высказалась за досрочные выборы в ФРГ

12:20 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен открыть путь к перевыборам на фоне плохого результата его коалиции в ходе голосования в Европарламент. Такое мнение высказала в социальной сети Х сопредседатель правой партии «Альтернативы для Германии» (АДГ) Алис Вайдель.

«Вчерашнее голосование показало, что Германия проголосовала против канцлера и его коалиции. Задача Шольца сейчас только в одном — открыть путь к перевыборам вместо того, чтобы править еще один год без поддержки населения», — отметила политик.

Процедура проведения досрочных выборов в Бундестаг прописана в Конституции ФРГ и в теории возможна. Любой канцлер может в любой момент попросить Бундестаг определить, пользуется ли политика кабмина поддержкой большинства депутатов. Если по итогам вотума окажется, что нет, канцлер может попросить президента в трехнедельный срок распустить парламент. В 2005 году такой вопрос поднимал социал-демократ Герхард Шрёдер — тогда Бундестаг вынес его правительству вотум недоверия, досрочные выборы в парламент прошли на год раньше запланированного срока.

На выборах в Европарламент в Германии первое место, как и пять лет назад, занимает консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 30%. «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла второе место, набрав 15,9% голосов.

Партии, входящие в правящую коалицию — Социал-демократическая партия Германии (13,9%), «зеленые» (11,9) и Свободная демократическая партия (5,2%) — понесли серьезные потери, все вместе он получили чуть менее трети голосов.

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