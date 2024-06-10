Средства ПВО РФ за сутки сбили МиГ-29 ВСУ и 51 беспилотник — МО РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили самолет МиГ-29, противокорабельную ракету «Нептун», 2 ракеты HARM и 51 беспилотный летательный аппарат (БЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены: противокорабельная ракета „Нептун“, 2 противорадиолокационные ракеты HARM производства США, 4 управляемые авиабомбы: Hammer производства Франции и JDAM производства США, 7 реактивных снарядов HIMARS производства США и „Ураган“, а также 51 беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.