Средства ПВО РФ за сутки сбили МиГ-29 ВСУ и 51 беспилотник — МО РФ
14:32 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили самолет МиГ-29, противокорабельную ракету «Нептун», 2 ракеты HARM и 51 беспилотный летательный аппарат (БЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены: противокорабельная ракета „Нептун“, 2 противорадиолокационные ракеты HARM производства США, 4 управляемые авиабомбы: Hammer производства Франции и JDAM производства США, 7 реактивных снарядов HIMARS производства США и „Ураган“, а также 51 беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.
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