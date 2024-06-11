Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста президента — Europe 1
11:00 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста главы государства в случае победы правых на парламентских выборах. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник.
«Отставка президента не является табу. Да, сегодня нужно рассматривать все сценарии, — приводит радиостанция слова одного из приближенных Макрона. — Он готов пожертвовать концом своего пятилетнего срока».
Europe 1 утверждает, что этот «сценарий крайних мер» сам Макрон обсуждал в последние недели с одним из своих собеседников.
В то же время радиостанция подчеркивает, что отставка не является предпочтительным вариантом для президента, «хотя ее перспектива должна служить в этой кампании для драматизации предстоящих выборов».
Другая стратегия, которую может избрать президент, — это сосуществование во власти с правым «Национальным объединением» в случае его победы на парламентских выборах, чтобы «не мешать провалу политики этой партии до 2027 года», когда в стране должны пройти президентские выборы.
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