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Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста президента — Europe 1

11:00 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста главы государства в случае победы правых на парламентских выборах. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник.

«Отставка президента не является табу. Да, сегодня нужно рассматривать все сценарии, — приводит радиостанция слова одного из приближенных Макрона. — Он готов пожертвовать концом своего пятилетнего срока».

Europe 1 утверждает, что этот «сценарий крайних мер» сам Макрон обсуждал в последние недели с одним из своих собеседников.

В то же время радиостанция подчеркивает, что отставка не является предпочтительным вариантом для президента, «хотя ее перспектива должна служить в этой кампании для драматизации предстоящих выборов».

Другая стратегия, которую может избрать президент, — это сосуществование во власти с правым «Национальным объединением» в случае его победы на парламентских выборах, чтобы «не мешать провалу политики этой партии до 2027 года», когда в стране должны пройти президентские выборы.

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