За январь-май прибыль Сбера составила 628,4 миллиарда рублей

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Сбер отчитался о финансовых результатах за пять месяцев 2024 года по Российским положениям по бухгалтерскому учету (РПБУ). Чистая прибыль крупнейшего банка страны за этот период составила 628,4 млрд руб., что на 6,7% выше, чем за пять месяцев прошлого года. За май Сбер заработал 133,4 млрд руб. – это на 12,9% больше аналогичного показателя 2023 г. Рентабельность капитала Сбера в мае составила 22,5%.

«Сбер сохраняет высокую рентабельность и прирост прибыли, несмотря на ужесточение монетарной политики», – пишут в обзоре аналитики «БКС Экспресс».

«Бумаги Сбера остаются одними из самых стабильных на российском рынке. При этом имеются большие точки роста на будущее», – добавляют аналитики «Финам».

Сберу продолжают доверять вкладчики, розничные привлечения стабильно демонстрируют позитивную динамику. В мае прирост средств физических лиц в Сбере стал рекордным с начала года – банк за месяц прибавил 3,3%. В мае россияне доверили Сберу денежных средств на более чем 770 млрд руб.

Эксперты указывают, что столь сильные финансовые результаты позволяют не только развивать банковские продукты, но и инвестировать в проекты для благополучия страны. Среди них – всероссийский марафон по очистке рек, который продлится до конца лета. Также Сбер третий год подряд выступает генеральным партнером экосоревнований по сбору и сортировке мусора «Чистые игры».

Президент, председатель правления Сбера Герман Греф на прошедшем ПМЭФ-2024 подчеркнул, что все продукты банка создаются с фокусом на людей: «Никогда нельзя терять фокус на тех людей, ради которых мы создаем эти продукты. И прибыль является промежуточным неким измерителем, насколько эффективно мы работаем для людей. Открытость, искренность, с которой проходила наша дискуссия, дорогого стоит».