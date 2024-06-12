В Роскомнадзоре изучают возможность блокировки по умолчанию всех звонков из-за границы

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор (РКН) рассматривает возможность введения автоматической блокировки всех звонков из-за границы на фоне увеличения количества мошеннических звонков из Украины и других стран россиянам. При этом абоненты смогут оградить себя от всех вызовов из других стран или общаться с абонентами из списка контактов, живущих за границей, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время фиксируется многократный рост мошеннических звонков из Украины и других стран на сети российских операторов связи (ОС). «Операторы должны защитить своих абонентов от этой угрозы. Один из возможных вариантов такой защиты — это блокировка звонков из-за границы по умолчанию», — отметили в РКН.

При этом, как уточнили в ведомстве, при использовании этой меры у абонента появится возможность выбора: принимать или не принимать заграничные звонки, оградить себя от всех вызовов из других стран или общаться с абонентами из списка контактов, живущих за границей.