НАТО не считает применение западного оружия на территории РФ эскалацией — генсек
13:00 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО не считает применение западного оружия, включая F-16, на территории России эскалацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО.
«Самооборона включает поражение военных целей на территории России, это не является эскалацией», — заявил Столтенберг, отвечая на вопрос, будет ли возможно использовать F-16 для ударов по территории России.
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