НАТО не считает применение западного оружия на территории РФ эскалацией — генсек

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не считает применение западного оружия, включая F-16, на территории России эскалацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО.

«Самооборона включает поражение военных целей на территории России, это не является эскалацией», — заявил Столтенберг, отвечая на вопрос, будет ли возможно использовать F-16 для ударов по территории России.