Politico утверждает, что Белоруссия поставляла Азербайджану оружие

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейское издание американской газеты Politico выступило с утверждением, что Белоруссия поставляла оружие Азербайджану в период с 2018 по 2022 год, чем вызвала острое раздражение Армении. Издание ссылается на «утечку большого числа документов», с которыми ему удалось ознакомиться.

Газета пишет, что получила соответствующую информацию от армянской неправительственной организации «Региональный центр демократии и безопасности», руководство которой, согласно ее официальному сайту, проходило обучение в США и Великобритании.

Politico утверждает, что Минск поставлял Баку артиллерийские системы и системы радиоэлектронной борьбы. По версии издания, они «активно использовались» в армяно-азербайджанском конфликте.

В статье также утверждается, что именно эта утечка документов стала причиной нынешнего дипломатического кризиса в отношениях Армении и Белоруссии, из-за которого стороны отзывают для консультаций послов.