Площадь строительства жилья в РФ выросла на 17% с начала года
11:00 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Площадь строительства жилой недвижимости в РФ, запущенного в январе — мае 2024 года, увеличилась на 17% относительно такого же периода 2023 года — до 19,3 млн кв. м, заявили в институте развития ДОМ.РФ. В январе — апреле текущего года рост составлял 14%.
«В январе — мае 2024 года застройщики нарастили темпы вывода новых проектов жилья на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 19,3 млн кв. м. Отдельно в мае запущено 3,9 млн кв. м новостроек — почти на треть больше, чем годом ранее (3 млн кв. м)», — подсчитали в Аналитическом центре ДОМ.РФ.
Портфель текущего строительства многоквартирного жилья в РФ к 1 июня достиг 113 млн кв. м. Причем, доля регионов, которые не входят в топ-10 по размерам строительного рынка в стране, в портфеле составила 43%.
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